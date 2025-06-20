Эстония начала возводить линию обороны на границе с Россией

Эстония начала создавать новую линию обороны на границе с Российской Федерацией, сообщает ERR.

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Силы обороны совместно с Государственным центром оборонных инвестиций (RKIK) приступили к сооружению Балтийской оборонительной линии в юго-восточной части Эстонии, поделились подробностями авторы публикации.

По информации издания, на ряде участков военнослужащие копают противотанковые рвы. Отмечается, что к концу текущего года планируется построить 28 бункеров и десятки военных складов.

Ранее глава МВД Эстонии Игорь Таро допустил закрытие КПП Нарва-1 на границе с Российской Федерацией. Условием для соответствующего шага могут стать огромные очереди и ухудшение условий пересечения границы.