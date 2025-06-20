«Нет агрессивного единства»: Москва получила козырь в Германии

Часть Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию, выступила за мир с Россией, что стало причиной скандала в Германии. Какие последствия будет иметь эта инициатива, разбирались РИА Новости.

Ранее бывший лидер партии Норберт Вальтер-Борьянс, экс-глава парламентской фракции Рольф Мютцених и эксперт по внешней политике Ральф Штегнер выступили за диалог с Россией, предложив «возобновить переговоры, как только умолкнут пушки». Также они призвали прекратить размещение новых американских ракет средней дальности в ФРГ и выступили против повышения расходов на оборону. Их поддержали около ста членов СДПГ, в том числе молодежное крыло «Молодые социалисты».

«Любой идиот может публично рассуждать об оружии. Даже тот, кто не в состоянии отличить винтовку от зонтика. Но дипломатия за закрытыми дверями - вот настоящее искусство», - подчеркнул Штегнер.

Заявление группы социал-демократов вызвало скандал. Министр обороны Борис Писториус, тоже представитель СДПГ, заявил, что его однопартийцы «отрицают реальность», и «Россия не хочет мира». Сопредседатель СДПГ, вице-канцлер Ларс Клингбайль в свою очередь отметил, что Москва «вообще не интересуется мирным урегулированием».

На этом фоне в партии «Альтернатива для Германии» призвали «отказаться от крайне опасного конфронтационного курса в отношениях с Россией и предпринять наконец серьезные дипломатические усилия для достижения мира». А бывший лидер фракции «Левых» Сара Вагенкнехт раскритиковала запланированное размещение в Германии американских ракет средней дальности и предложила сотрудничать всем политическим силам, которые осознают опасность курса «на подготовку к войне».

«Мерц не смог сформировать агрессивное единство против Москвы»

Желание части Социал-демократической партии наладить диалог с Россией говорит о том, что бундестаг не настолько антироссийский, как хотелось бы канцлеру Фридриху Мерцу, уверены опрошенные изданием политологи.

«Мерцу пока не удалось сформировать агрессивное единство против Москвы, и это может стать сигналом для него, что пора остановиться, так как сопротивление русофобскому курсу усиливается», - заметил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он констатировал, что канцлеру будет «сложнее делать вид, что он говорит от лица всей Германии» и «не все европейцы запуганы настолько, чтобы молча согласиться на милитаризацию».

Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в свою очередь отметил, что манифест СДПГ «отражает настроения немцев, которые не верят в военное решение российско-украинского противостояния», однако вряд ли на практике что-то изменится.

А директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко считает, что причиной такой инициативы стало то, что в СДПГ проанализировали социологические данные, увидели запрос на мир с Москвой и решили, что это поможет вывести партию из тупика, в который ее завел бывший канцлер Германии Олаф Шольц.

Ранее Киев предложил странам Европы напрямую выделять часть своего ВВП на финансирование Вооруженных сил Украины. А нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и пообещал «защищаться» от этой угрозы.

Также Фридрих Мерц после вступления в должность первым делом посетил Киев и заверил Владимира Зеленского в неизменной поддержке Берлина, призвал Москву к 30-дневнему перемирию и пригрозил ужесточением санкций. Он заявил также и о снятии ограничений на дальность передаваемого Украине оружия, и засекретил военные поставки.