АдГ и левые призвали Мерца провести разговор с Путиным

Представители Левой партии и "Альтернативы для Германии" (АдГ) призвали канцлера ФРГ Фридриха Мерца провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, после того как российский лидер сигнализировал о готовности к контактам с главой правительства Германии.

Сопредседатель фракции Левой партии в Бундестаге Зёрен Пелльман в интервью медиагруппе Neue Berliner Redaktionsgesellschaft заявил, что такой разговор может стать началом контактов между лидерами. По его словам, правительство ФРГ слишком долго не предпринимало достаточных дипломатических усилий для урегулирования конфликта на Украине.

"Если есть хоть малейший шанс положить конец гибели людей, то я считаю, что наш долг пойти на это и предпринять попытку", - сказал Пелльман.

В свою очередь внешнеполитический эксперт парламентской фракции АдГ Маркус Фронмайер призвал Мерца "предметно и ответственно изучить" возможность проведения разговора с Путиным.

"Если президент Путин публично сигнализирует о готовности к переговорам, то это не следует игнорировать, но следует использовать как возможный дипломатический импульс", - считает депутат.

Ранее на организованной ТАСС встрече с руководителями ведущих информационных агентств мира в Санкт-Петербурге Путин подчеркнул, что Россия не отказывалась от контактов с Германией и готова к взаимодействию, если этого захочет канцлер Мерц.

Встреча с главами информагентств прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.