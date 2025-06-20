Орбан рассказал, чем грозит падение правительства в Иране

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что падение нынешнего руководства Ирана может спровоцировать дестабилизацию ситуации во всем Ближневосточном регионе.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Kossuth.

«Если центральное иранское правительство развалится, то может развалиться вся страна и может начаться дестабилизация», — считает он.

По мнению политика, проблема выйдет далеко за рамки исламской республики. Орбан подчеркнул, что нельзя допустить распространения конфликта на весь регион.

Кроме того, по словам премьер-министра, при подобном раскладе европейские страны также пострадают, потому что за эскалацией последует резкий рост цен на нефть и газ.

МИД Ирана назвал условие начала переговоров

Накануне еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис сообщил, что экономика Евросоюза уже испытывает давление в связи с ростом цен на нефть и газ из-за конфликта Ирана и Израиля. По его словам, цены на нефть и газ растут по мере роста опасений по поводу поставок энергоносителей.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.