Трамп провел телефонную беседу с Нетаньяху после ударов США по Ирану

CNN: Трамп снова провёл разговор с Нетаньяху после нанесения ударов по Ирану
Лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху провели очередной телефонный разговор после того, как Соединённые Штаты нанесли удары по Ирану.
«По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — передаёт CNN.
В Nour News ранее заявили, что администрация Трампа сообщила Израилю о готовящихся ударах по Ирану.