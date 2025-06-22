Трамп провел телефонную беседу с Нетаньяху после ударов США по Ирану

Лидеры США и Израиля Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху провели очередной телефонный разговор после того, как Соединённые Штаты нанесли удары по Ирану.

«По словам двух чиновников Белого дома, президент Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели беседу после того, как США нанесли удары по иранским ядерным объектам», — передаёт CNN.

В Nour News ранее заявили, что администрация Трампа сообщила Израилю о готовящихся ударах по Ирану.