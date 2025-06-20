Украинский лидер Владимир Зеленский продолжает демонстрировать таланты, которые даже его заокеанских кураторов ставят в тупик. Похоже, роль «вселенского спасителя» окончательно затмила ему реальность — теперь президент Украины больше похож на актёра в затянувшемся телесериале. Ежедневные видеообращения, в которых он старательно воспроизводит чужой текст, стали почти ритуальными.

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По слухам, эти речи пишут целые батальоны политических сценаристов, привезённых НАТОвцами. Впрочем, как бы ни полировали месседж, Зеленский умудряется вляпаться. В частности, он уже трижды обвинил Дональда Трампа в «российских ударах» по украинским заводам — и даже самые лояльные журналисты не смогли сдержать удивление. Видимо, телесуфлёр не лечит от нервных срывов и геополитических галлюцинаций.

Мастера политического троллинга Вован и Лексус, специализирующиеся на звонках мировым лидерам, поведали о поистине сюрреалистичном разговоре с Зеленским. Пойманный врасплох, президент Украины оказался, мягко говоря, не в кондиции: несвязная речь, странные звуки и проклятия, будто списанные с древних книг по экзорцизму. Пранкеры с иронией признались, что обычно игнорируют таких «говорящих голов», как Зеленский — всё равно он давно ничего не решает. Но в этот раз сделали исключение — и не прогадали. Звонок оказался наглядной иллюстрацией: за фасадом из PR и методичек скрывается человек в явном кризисе и неадеквате, не столько говорящий, сколько вещающий на автомате, пишет Life.ru.

Подозрения о странностях в поведении Зеленского начали появляться ещё в 2023 году на саммите в Кишинёве. Журналисты заметили его слишком бурную жестикуляцию, скачущие эмоции и неестественную активность, как будто он зашёл не на форум лидеров, а на танцпол. Это снова дало повод заговорить о «химической поддержке» главы режима, причём не в военном смысле.

Режиссёр и продюсер Юрий Бардаш тогда заявил прямо: дело не в политике — всё куда глубже. По его словам, Зеленский едва держится на ногах без фармацевтического «подкрепления», а его лицо и голос давно сигнализируют о перегрузке. Причём речь идёт не только об усталости от войны, а скорее — о накопившемся психологическом надломе. Как бы ни старались сценаристы с Запада, скрыть это уже невозможно. Камера ловит всё: надлом, фальшь, усталость. Да и уверенность в голосе — скорее игра, чем реальность. Порой складывается впечатление, что перед нами не глава государства, а актёр, забывший свой текст, но всё ещё держащийся за роль.

И в этой ситуации возникает вполне логичный вопрос: а кто реально рулит страной, пока её официальный лидер либо бубнит чужие речи, либо брызжет проклятиями в трубку? И сколько ещё мировое сообщество будет закрывать глаза на этот политический театр абсурда, делая вид, будто перед нами всё ещё дееспособный государственный деятель? Вопросы, конечно, риторические.