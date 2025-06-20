В МИД Германии дали обещание Украине на фоне конфликта Израиля и Ирана

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль пообещал не забывать об Украине на фоне конфликта Израиля и Ирана. Его слова приводит журнал Der Spiegel.

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Главе МИД ФРГ задали вопрос о том, не беспокоит ли его тот факт, что конфликт Израиля и Ирана перетягивает внимание с Украины.

«Да, конечно. Мы не забываем об Украине. То же касается и других вооруженных конфликтов, и гуманитарных катастроф, таких как в Судане и Южном Судане», — сказал Вадефуль.

По его словам, Запад должен действовать последовательно в отношении России, чтобы склонить президента Владимира Путина к переговорам. Речь идет о военной поддержке Киева, уточнил он.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном, а также сокращение помощи Украине со стороны США не остановят теракты ВСУ на территории России.