Что известно о переговорах Ирана и европейской тройки в Женеве

Сегодня в Женеве состоятся переговоры главы МИД Ирана Аббаса Аракчи с министрами иностранных дел Британии, Франции и Германии и главой европейской дипломатии. Европейцы будут убеждать Тегеран сесть за стол переговоров с США.

Непосредственно перед встречей в Женеве британский министр Дэвид Лэмми провел в Вашингтоне консультации с госсекретарем США Марко Рубио. То есть получил нужные инструкции о том, как убедить Тегеран пойти на условия Трампа. Задача минимум для европейцев - получить гарантии того, что Иран будет использовать свою ядерную программу только в гражданских целях. Если евротройке это удастся, следующим шагом могут стать прямые переговоры Ирана и США. Хотя неофициальные консультации, по данным американских СМИ, ведутся постоянно. По информации Reuters Аракчи и спецпосланник США Стив Уиткофф за последнее время "несколько раз" общались по телефону и обсуждали обострение конфликта Ирана и Израиля.

Помимо убеждения Тегерана задачей Лондона, Парижа и Берлина в Женеве станет демонстрация Вашингтону того, что удар американским бомбами по Ирану не нужен. Европейцы опасаются, что подключение США к конфликту приведет к труднопрогнозируемым последствиям, к его превращению к полномасштабную региональную войну. Несмотря на всю свою профнепригодность, европейские лидеры хорошо помнят, чем обычно заканчиваются вмешательства США - в Ираке, Сирии, Ливии. Вашингтон обычно заявляет о победе, а потом Европа пытается разобраться с миллионами беженцев и гуманитарными кризисами.

В Белом доме заявили, что размышления Трампа о вступлении в конфликт продлятся еще две недели. Это дает европейцам шанс и время на то, чтобы дипломатические усилия все-таки принесли свои плоды. Впрочем, объявленные Вашингтоном сроки вполне могут оказаться блефом. Ряд СМИ со ссылкой на источники в администрации Трампа считают, что американская атака может произойти в ближайшие два дня. Не стоит забывать и об Израиле, который может торпедировать переговорный процесс, резко увеличив удары по Ирану. Тем более, что в своей риторике в Тель-Авиве себя не сдерживают. Министр обороны Исраэль Кац прямо заявил, что одной из целей нападения на Иран является убийство верховного лидера аятоллы Али Хаменеи. "Армия обороны Израиля получила указание и знает, что для достижения всех своих целей этот человек абсолютно не должен продолжать существовать", - указал он. Израиль от женевских переговоров ожидает одного - чтобы Иран полностью отказался от ядерной программы.

Неопределенность вокруг ситуации на Ближнем Востоке и робкие попытки Европы выступить в качестве миротворца показывают, что Трамп "нейтрализовал геополитическое влияние Европы даже в тех областях, где ее интересы могли бы совпадать с интересами Америки". Такого мнения придерживается издание Politico, напоминая, что в 2015 году именно евротройка сыграла важную роль в заключении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). "С тех пор Европа изо всех сил пытается добиться того, чтобы ее голос был услышан по вопросам, связанным с Ираном", - отмечает издание. "Женевская встреча будет скорее сигналом, она будет направлена на то, чтобы передать американцам сообщение от иранцев об их намерениях относительно ядерной программы", - приводит Politico мнение европейского дипломата.