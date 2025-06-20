В Балтии, Скандинавии и Польше предложили закрыть въезд для участников СВО

Совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону для российских граждан, принимавших участие в спецоперации на Украине, было утверждено на встрече министров внутренних дел стран Балтии, Скандинавии и Польши, сообщили СМИ.

Как передает портал национального гостелерадио ERR, глава МВД Эстонии Игорь Таро заявил, что «нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы», передает ТАСС.

По данным портала, в совещании участвовали также еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель Агентства ЕС по безопасности внешних границ Frontex. Уточняется, что запрет будет действовать и после окончания активных боевых действий на Украине. Решение поддержали все делегации стран-участниц.

Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что сербские власти неоднократно подтверждали, что не собираются вводить визы для российских граждан, несмотря на внешнее давление.

В январе РСТ сообщил, что после новогодних каникул оформление шенгенских виз для российских граждан упростилось, что оживило спрос на туры в Европу.