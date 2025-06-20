В США раскрыли плюсы закрытия дверей НАТО для Украины

Однозначный отказ Украине во вступлении в Североатлантический альянс облегчит переговоры о прекращении боевых действий и избавит Киев от пустых обещаний. Об этом заявил бывший помощник экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы Чарльз Купчан в статье для Foreign Affairs (FA).

Прекращение заявки Украины на членство в западном военно-политическом блоке не только облегчило бы переговоры о прекращении огня, но и означало бы прямой разговор с бывшей советской республикой вместо того, чтобы продолжать давать обещания, которые, скорее всего, никогда не будут выполнены, поделился своей точкой зрения Купчан.

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По мнению аналитика, закрытие двери для Киева подтолкнет Украину и ее сторонников к разработке других планов, направленных на обеспечение безопасности. Купчан призвал страны Североатлантического альянса воспользоваться моментом на предстоящем саммите НАТО, чтобы дать Украине ясный отказ.

Ранее сообщалось, что в итоговом заявлении саммита Североатлантического альянса, который пройдет с 24 по 26 июня в Гааге, нет слов о необратимом членстве Украины в западном военно-политическом блоке.