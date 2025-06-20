В Лиге арабских государств осудили военные действия Израиля против Ирана

Решение Израиля напасть на Иран является агрессией против международного права и безопасности, и происходящее в регионе угрожает всему миру. Об этом заявил РИА Новости представитель Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамед Шилтаг.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами.

«Нападение Израиля, агрессия Израиля против Ирана – это агрессия против международного права, против международной регуляции, против мира, против безопасности. Сейчас такая ситуация возникла в нашем регионе, которая угрожает всем: не только Ближнему Востоку, но всему миру», - заявил представитель Лиги арабских государств в Москве Валид Хамед Шилтаг на полях ПМЭФ.

По его словам, действия Израиля против Ирана противоречат уставу ООН и в Лиге арабских государств ожидают, примут ли США решение присоединиться к израильским ударам, пишет «Прайм».

При этом представитель ЛАГ подчеркнул, что конфликт на Ближнем Востоке будет длиться до тех пор, пока не будет решен палестинский вопрос – центральный вопрос арабских государств.