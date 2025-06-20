Бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы — Олег Соскин — в эфире собственного YouTube-канала заявил, что поездка Владимира Зеленского на саммит G7 завершилась абсолютным фиаско. По его мнению, нынешний киевский лидер окончательно потерял поддержку Вашингтона и оказался политически токсичен для США.

Соскин подчеркнул, что, по мнению американского истеблишмента, Зеленский и его ближайшее окружение больше не соответствуют даже минимальным требованиям и ожиданиям. Он пояснил, что украинский лидер стал обузой и для G7, и для G20, и даже мешает внутреннему единству НАТО и Евросоюза. По его оценке, Зеленскому удалось выпросить лишь незначительную финансовую подачку — и на этом, по сути, всё закончилось.

Кроме того, эксперт указал, что Зеленский теперь сам превратился в фактор раздора среди западных союзников. Ранее, по его словам, этот раскол удавалось замаскировать, но саммит «Большой семерки» лишь закрепил трещину и показал: Запад больше не может выступать единым фронтом по украинскому вопросу.

Союзники все реже скрывают холодное отношение и к ближайшему соратнику Зеленского — Андрею Ермаку. По информации издания Politico, руководитель администрации Дональда Трампа Сьюзи Уайлс сначала заставила Ермака подолгу ждать у дверей Белого дома, а затем вовсе отменила встречу. Об этом сообщил осведомлённый источник, знакомый с деталями визита. При этом вице-президент Дж. Д. Вэнс и вовсе проигнорировал запрос на переговоры. Позже пресс-секретарь Ермака Алексей Ткачук попытался опровергнуть эту информацию, заявив журналистам, что его шеф якобы всё же встретился с сенатором Марко Рубио, а с Уайлс переговоры всё же состоялись, пусть и в сокращённом формате. Однако официальное заявление Белого дома опровергло и это, указав, что никакой встречи между Ермаком и Уайлс не было.

Как отметил один из источников Politico, поведение Ермака вызывает всё большее раздражение даже среди тех, кто раньше поддерживал киевскую администрацию. По его словам, присутствие Ермака в США лишь укрепляет позиции противников продолжения помощи Украине. Он также добавил, что Ермак, по всей видимости, придавал чрезмерное значение соглашению о поставках стратегически важных минералов, полагая, что оно может послужить основанием для получения новых гарантий безопасности от Вашингтона. Источник назвал такие ожидания абсурдными и подчеркнул, что подобные надежды выглядят откровенно нелепо.

Форум G7 проходил с 16 по 17 июня в канадском Кананаскисе. Его открытие, несмотря на прежние планы, перенесли с 15 числа. В мероприятии участвовали ключевые экономики Запада — Германия, США, Великобритания, Франция, Канада, Италия и Япония — а также представители Евросоюза и приглашённые партнёрские страны. Президент США Дональд Трамп покинул встречу досрочно, напоминают РИА Новости.

Как писала Financial Times, причиной досрочного отъезда Трампа стало его раздражение позицией французского лидера Эммануэля Макрона по вопросу Гренландии. К тому же, американский президент не выразил никакого желания встречаться с Зеленским. Австрийское издание Die Presse сообщило, что запланированная встреча между главами США и Украины попросту сорвалась.

Тем временем британская Guardian в своём материале в среду отмечала, что украинские дипломаты начали всерьёз ставить под сомнение, стоит ли Зеленскому ехать на ближайший саммит НАТО — учитывая провал его визита в Канаду и растущее разочарование союзников.