В США заявили о хитрой уловке Трампа для Ирана

Lenta.ru

Заявление президента США Дональда Трампа о том, что ему потребуется две недели на принятие решения по втягиванию в конфликт с Ираном, может быть «хитрой уловкой», направленной на усыпление бдительности Тегерана.

В США заявили о хитрой уловке Трампа для Ирана
© globallookpress.com

Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Это может быть прикрытием для решения нанести удар немедленно. Возможно, это очень хитрая уловка, чтобы усыпить бдительность иранцев», — передает издание слова отставного адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса.

При этом издание отмечает, что есть вероятность и того, что глава Белого дома не намерен обманывать Иран, однако срок в две недели усилит военные возможности США. В частности, речь идет о том, что за это время Вашингтон мог бы переместить свой второй авианосец в регион, давая американским войскам «больше шансов противостоять неизбежному ответному удару Ирана».

Трамп о смене власти в Иране: все может быть

Это в том числе позволило бы Израилю больше времени для уничтожения систем противовоздушной обороны (ПВО) вокруг ядерного объекта в Фордо и других целей, «снизив риски для войск США, если Трамп все же решит атаковать Иран».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп в течение двух недель примет решение об ударах по Ирану. По ее словам, глава государства объяснил намерение не принимать решение сразу тем, «что есть значительная вероятность переговоров с Тегераном, которые могут состояться в ближайшем будущем».