В Латвии запретили россиянам покупать недвижимость

Власти Латвии запретили гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в стране. Об этом пишет LSM.

В третьем чтении соответствующую инициативу поддержали 69 депутатов, против проголосовали восемь депутатов. Закон коснется юридических лиц, зарегистрированных в России или Белоруссии, а также граждан, которым принадлежит не менее 25% акций уставного капитала, где они являются бенефициарами. Помимо этого, нововведение распространяется на юридические структуры РФ и Белоруссии.

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Исключениями из закона станут лишь те случаи, когда имущество наследуется родственниками или признается собственностью через суд. Кроме того, ограничения на приобретение имущества не будут действовать, если гражданин имеет постоянный вид на жительство в Латвии, выданный до вступления инициативы в силу. Закон также не затронет тех лиц, которые получили статус постоянного жителя Евросоюза.

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