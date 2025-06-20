Пока вы спали: «гитлеровский делирий» Нетаньяху и Песков о высказываниях Трампа

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием", заявил Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху страдает "гитлеровским делирием". По его словам, премьер-министр Израиля ведёт человечество к разрушительной третьей мировой войне, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал VTV.

"Сегодня Нетаньяху заявил, что Израиль меняет облик мира своей войной против Ирана. Он сказал, что меняет облик Ближнего Востока, а теперь — всего мира. Это означает, что его проект — планетарный, это бред, гитлеровский делирий", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы считает, что Израиль под предлогом борьбы с иранской ядерной программой пытается оправдать свои агрессивные действия, включая угрозы в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи.

"Изменить нельзя": в Киеве рассказали, что сделал Зеленский на саммите G7

Президент Украины Владимир Зеленский не только ничего не добился на полях саммита G7, но и окончательно стал неприемлемым для США, считает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин, сообщает РИА Новости со ссылкой на его YouTube-канал.

"Зеленский и его окружение стали для США абсолютно неприемлемыми. Все, это реальность, ее изменить нельзя <…> Он стал препятствием для целостности и G7, и двадцатки, и НАТО, и даже ЕС <…> по сути был полный провал и бегство Зеленского, который ничего не получил, максимум ему немного денег все-таки дали", — заявил он.

Соскин также отметил, что глава киевского режима сам по себе уже стал настолько деструктивным, что раскалывает консенсус западных стран по всем вопросам.

Россия толерантна к высказываниям Трампа о Путине, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Россия толерантна к высказываниям президента США Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине. Он также отметил, что Кремль ожидает взаимности в ответ, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

"Нет, вовсе нет, у всех разный язык, у президента Трампа свой уникальный язык и манера говорить, мы достаточно толерантны и ожидаем, что все будут толерантны к нам, в ответ мы толерантны к нашим визави, поэтому мы не считаем это неверным утверждением", - заявил Песков в ответ на вопрос о реакции России на слова Трампа.

Ранее президент США посоветовал президенту РФ сначала урегулировать конфликт на Украине, а уже потом участвовать в попытках урегулировать эскалацию на Ближнем Востоке.

СБУ не отменила розыск Мединского

Служба безопасности Украины не отменила розыск главы переговорной группы РФ Владимира Мединского после старта прямых переговоров с Киевом. При этом в России ни один из членов украинской переговорной группы не числится в розыске, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Мединский числится в базе розыска с 30 мая 2024 года. До этого, в 2018 году, он был внесен в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".

Отмечается, что помощник президента РФ - единственный член российской переговорной группы, который находится в розыске, о чем свидетельствует база данных СБУ.

Израиль ночью нанес удары по ядерному исследовательскому центру в Иране

В ночь на пятницу израильские ВВС нанесли серию ударов по ядерному исследовательскому центру, а также десяткам военных объектов в Тегеране. В бомбардировках участвовало более 60 истребителей, пишет РИА новости со ссылкой на газету Times of Israel.

"Среди целей были военные промышленные объекты, производящие компоненты ракет, и объекты по производству сырья, используемого для литья ракетных двигателей", - цитирует газета заявление пресс-службы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Отмечается, что удары были также нанесены по штаб-квартире ядерной Организации оборонных инноваций и исследований, которая служит для разработок передовых технологий и вооружений для властей Ирана. Всего в бомбардировках участвовало более 60 истребителей, которые сбросили 120 боеприпасов.