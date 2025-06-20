В США раскрыли, о чем Иран предупредил Катар

Иранские чиновники предупредили Катар, что базы Соединенных Штатов в районе Персидского залива могут стать целями Тегерана в ответ на предполагаемую атаку американской стороны, пишет Washington Post (WP), ссылаясь на европейского чиновника.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Катаре в виде меры предосторожности ограничило своим сотрудникам доступ на авиабазу "Аль-Удейд" из-за продолжающегося ирано-израильского конфликта в регионе. Иранское агентство Tasnim также опубликовало инфографику со списком американских военных баз в ближневосточном регионе, находящихся в радиусе поражения иранских ракет.

На этой неделе иранские чиновники предупредили катарцев, что базы США в Персидском заливе станут законными целями в рамках ответа на американскую атаку, поделились подробностями авторы публикации.

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По информации издания, посольства и дипломатические корпуса Соединенных Штатов в регионе тоже могут стать целями Тегерана. Отмечается, что связанные с иранской стороной вооруженные группы могут стать угрозой для американских сотрудников и для интересов Вашингтона в регионе.

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп склоняется к нанесению удара по иранскому центру по обогащения урана в Фордо для недопущения появления у Ирана ядерного оружия.