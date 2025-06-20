Экс-президент Армении прокомментировал арест миллиардера Карапетяна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал национальным позором арест российского миллиардера, владельца компании «Ташир Групп» Самвела Карапетяна. Ситуацию с бизнесменом он прокомментировал на своей странице в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«То, что случилось с Самвелом Карапетяном, стало очередным позорным поступком карманной судебной системы. Национальный позор, когда крупного инвестора и мецената, деятельность которого очевидна как в диаспоре, так и в Армении, без оснований бросают в тюрьму за защиту Армянской апостольской церкви», — написал он.

По мнению Кочаряна, выйти из этой ситуации можно только сменив власть в республике.

Карапетян вышел из дома и сел в полицейскую машину

Он считает, что в ином случае Армения «быстро скатится к тотальной диктатуре с непредвиденными последствиями для нашей государственности».

18 июня суд в Ереване на два месяца арестовал Карапетяна. Ему предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти в Армении.

Адвокат владельца «Ташир Групп» Лиана Гаспарян назвала обвинение нелепым.

Ранее Армения сочла вмешательством в свои дела высказывания в России о деле Карапетяна.

* владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.