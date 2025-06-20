Названо главное условие вступления США в конфликт Израиля и Ирана

Вступление Соединенных Штатов в конфликт Израиля и Ирана зависит исключительно от решения президента Дональда Трампа. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы), приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

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«Все зависит от одного человека — президента Дональда Трампа», — подчеркнул он.

По мнению американского дипломата, решения президента США сейчас трудно прогнозировать. Кроме того, все больше людей начинают сомневаться в его искренности, когда он говорит о приверженности миру и способности завершить различные военные конфликты.

Раскрыто предположительное место запуска американских ракет по Ирану

Ранее российский дипломат Виктор Смирнов рассказал о возможных действиях США в контексте израильско-иранского конфликта. По его мнению, нельзя исключать посреднические инициативы Соединенных Штатов.