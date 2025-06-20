Министр обороны Британии заявил об «окне» для решения по Ирану

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Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил об «окне» для дипломатического урегулирования ситуации вокруг Ирана. Его слова приводит РИА Новости.

Министр обороны Британии заявил об «окне» для решения по Ирану
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В четверг, 19 июня, глава британского министерства провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом.

«Сегодня в Белом доме мы обсудили, как сделка может избежать углубления конфликта. В течение следующих двух недель есть окно для достижения дипломатического решения», — сказал Лэмми.

США выставили ультиматум «ослабленному» Ирану

Ранее США призвали Иран согласиться на их предложения по ядерной программе, пригрозив «серьезными последствиями» в случае отказа. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что сейчас Тегеран находится в очень слабой и уязвимой позиции на фоне израильских атак.