«Вторая Ливия»: в США объяснили нерешительность Трампа по Ирану

Осторожность президента США Дональда Трампа в вопросе бомбардировок Ирана отчасти связана со страхом создать «еще одну Ливию» в случае свержения верховного лидера, аятоллы Али Хаменеи. Об этом пишет New York Post со ссылкой на источники в администрации Трампа.

По словам трех собеседников издания, в последние дни Трамп ссылался на погружение богатой нефтью Ливии в анархию в 2011 году - после того, как США присоединились к бомбардировкам НАТО с целью свержения Муаммара Каддафи. Трамп «не хочет, чтобы это (ситуация в Иране) превратилось в Ливию».

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп уже одобрил планы возможной американской атаки по Ирану, но не отдал окончательного приказа. Первоначально сообщалось, что США готовятся к возможности удара в ближайшие дни. Некоторые СМИ указывали на планы атаки на выходных 21-22 июня.

Однако позже представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп примет решение об атаках на Иран в течение двух недель. По ее словам, президент США будет «исходить из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем».

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Один из источников New York Post сообщил, что лично слышал, как президент в частной беседе говорил о своей обеспокоенности превращением Ирана в Ливию. Еще один источник, близкий к администрации, сообщил, что Трамп также упомянул войны в Афганистане и Ираке. Другой собеседник газеты выразил обеспокоенность, что из-за своего вмешательства США могут получить в Иране «кого-то похуже Хаменеи».

Источник, близкий к Белому дому, заявил, что даже если США успешно применят противобункерные ракеты по ядерным объектам Тегерана, Вашингтону «все еще придется иметь дело» с реакцией Ирана, последствиями в виде радиационного заражения или угрозой терроризма.