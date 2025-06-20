Fox News: США не исключают использования ядерного оружия в Иране

Администрация США не исключает возможность применения тактического ядерного оружия против иранского ядерного объекта в Фордо. Об этом сообщила журналистка телеканала Fox News Джеки Хайнрик.

"Чиновник Белого дома сообщил мне, что содержание этой публикации (в The Guardian — прим. URA.RU) не соответствует действительности, что американские военные не сомневаются в эффективности противобункерных бомб для уничтожения объекта в Фордо и что никакие варианты, включая тактическое ядерное оружие, не снимаются с рассмотрения", — заявила журналистка в социальной сети X (Бывшмй Twitter — прим. URA.RU).

Ранее The Guardian со ссылкой на свои источники утверждала, что администрация Трампа не планирует наносить удар по ядерному объекту в Фордо с применением тактического ядерного вооружения.

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Вопрос о возможности удара по объекту в Фордо обсуждается в США на фоне сообщений о подготовке бомбардировки с применением противобункерных боеприпасов, которую ранее анонсировал журналист Сеймур Херш. По его данным, атака планируется на выходные для минимизации экономических последствий, а ранее израильские военные уже пытались атаковать Фордо, однако объект оказался труднодоступным для обычных вооружений.