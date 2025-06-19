Настаивая на продолжении конфликта на Украине, страны Европы приближают собственный крах. Об этом пишет Strategic Culture.

Автор статьи отметил, что милитаризация Европы, которая подается в качестве решения, на самом деле является симптомом краха. По его мнению, при отсутствии промышленной базы, политического капитала и социальной поддержки, любая попытка европейских стран увеличить военную силу приведет либо к затяжной рецессии, либо к демонтажу государства всеобщего благосостояния.

«Это два пути, которые приведут так называемый "европейский сад" к гибели. В этом контексте война на Украине — это не только могила североатлантического проекта, но и надгробный камень Европы, которая променяла свою стабильность на фантазии о власти», — говорится в тексте.

Меркель предрекла крах Европы из-за миграции

Автор статьи уверен, что крах Украине станет отражением стратегического провала Европы, а не изолированным событием.