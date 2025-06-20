Подначивая Украину в конфликте с Россией, государства Европы жертвуют стабильностью и благополучием ради иллюзорной власти. Такое мнение выразил бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания Strategic Culture.

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По мнению эксперта, милитаризация Европы, подаваемая как решение, на деле является симптомом краха.

«Не имея промышленной базы, политического капитала или социальной поддержки, любая попытка восстановить значительную военную силу приведет либо к затяжной рецессии, либо к демонтажу государства всеобщего благосостояния — два пути, которые приведут так называемый "европейский сад" к краху», — пишет аналитик.

Лейрос отмечает, что в этом контексте украинский конфликт — не только могила североатлантического проекта, но и «надгробный камень Европы», променявшей стабильность «на фантазии о власти». Отказ взглянуть в лицо реальности — что переговорное решение с уступками РФ лучше полного уничтожения — не только угрожает существованию Украины, но и втягивает Европу в экзистенциальный кризис, говорится в публикации.

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«Континент, который когда-то считал себя хранителем либерального международного порядка, на наших глазах превращается в кладбище собственных иллюзий», — резюмировал аналитик.

Ранее стало известно, что странам Европейского союза (ЕС) разрешили использовать 335 миллиардов евро из Фонда повышения устойчивости и восстановления от последствий пандемии COVID-19 на перевооружение и оборонные расходы. Утверждается, что Еврокомиссия (ЕК) установила срок до августа 2026 года для реализации данной программы. Доступ к деньгам из фонда получат только те страны, которые выполнят ряд требований.