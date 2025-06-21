В США и Европе начали тайные обсуждения о свержении властей Ирана

Дипломаты из США и Европейского союза (ЕС) ведут конфиденциальные переговоры о том, кто станет преемником верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники.

В частности, ведется обсуждение о возможности обеспечить безопасность ядерных объектов и материалов, а также возможные экологические и медицинские последствия для региональных союзников от военных ударов по ядерным объектам. По словам собеседников телеканала, американские и европейские дипломаты также задумались, насколько нынешние власти способны эффективно управлять Ираном.

Кроме того, по данным издания, в течение следующих двух недель у дипломатии будет «последний шанс» положить конец конфликту Израиля и Ирана.

Ранее президент США Дональд Трамп обратился к верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и подчеркнул, что США «знают, где он прячется». Глава Белого дома отметил, что его терпение находится «на исходе».

Верховный лидер Ирана предрек победу своей стране

13 июня Израиль начал беспрецедентную операцию против Ирана, нанеся удары по ядерным объектам, военным базам и командному составу. По словам израильских властей, она стала ответом на растущую ядерную угрозу со стороны Тегерана.