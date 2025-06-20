США выставили ультиматум «ослабленному» Ирану

Администрация США считает, что Тегеран должен пойти на их предложения по ядерной программе, в противном случае Ирану придется столкнуться с «серьезными последствиями». Такое заявление сделала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает ТАСС.

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По словам представителя Белого дома, сейчас Иран находится в очень слабой и уязвимой позиции на фоне израильских атак. Как отметила Левитт, направленная Тегерану сделка была практичной и реалистичной.

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Ранее в Белом доме спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия. По мнению вашингтонской администрации, для этого есть все необходимое. Левитт добавила, что создание Тегераном ядерного оружия станет угрозой не только для Израиля, но и для других стран.