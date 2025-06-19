Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак соврал о том, что встречался с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом парламентарий высказался в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что критическая статья про Ермака вышла в издании Politico. Там была описана встреча с Рубио, которой не было, заявил нардеп.

Также Дмитрук добавил, что киевские пропагандисты врут даже в этом.

Ранее газета Politico сообщила, что встреча Ермака с Рубио была отменена в последнюю минуту, но в конечном счете он столкнулся с американским чиновником в коридоре.

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Кроме того, издание со ссылкой на более чем десяток источников написало, что в Белом доме не могут терпеть Андрея Ермака, и чиновник во время своего недавнего визита в Вашингтон вызвал массу негатива.