В разведке США раскрыли условие создания Ираном ядерного оружия

Власти Ирана могут перейти к созданию ядерного оружия в случае усиления военного давления на государство. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США.

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«Иранская верхушка, вероятно, склонится к созданию бомбы, если американские военные атакуют иранский объект по обогащению урана Фордо или если Израиль убьет верховного лидера Ирана [Али Хаменеи]», — заявили в американской разведке.

Как утверждается в материале, разведслужбы США продолжают считать, что Иран не принял окончательного решения о разработке ядерного оружия. По их мнению, Тегеран смог бы создать его в срок от нескольких месяцев до года. Помимо этого, в статье отмечается, что Иран мог бы сократить сроки создания ядерного оружия, если выбрал бы для него более простую конструкцию.

Названо главное условие вступления США в конфликт Израиля и Ирана

Ранее в Белом доме спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия. По мнению вашингтонской администрации, для этого есть все необходимое. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что создание Тегераном ядерного оружия станет угрозой не только для Израиля, но и для других стран.