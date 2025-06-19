Иран намерен предпринять юридические шаги против главы МАГАТЭ

Иран намерен предпринять юридические шаги в ответ на отсутствие действий после ударов Израиля со стороны генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на главу Организации по атомной энергии Ирана Мохаммада Эслами.

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«Необходимо выполнить ваши же правовые обязанности, немедленно прекратив свое бездействие и осудив агрессию израильского режима, которые противоречат всем нормам международного права», — говорится в письме Эслами в адрес Гросси.

По его словам, Иран примет необходимые меры для защиты своих суверенных прав и предпримет соответствующие юридические шаги, «в особенности в отношении бездействия» со стороны Гросси.

Ранее Гросси заявил, что после ударов Израиля по ядерным объектам Ирана есть риск радиационной утечки. Гендиректор МАГАТЭ напомнил, что в Иране есть и другие объекты, связанные с ядерной энергетикой — в том числе атомные электростанции, которые ни в коем случае не должны подвергаться атакам.