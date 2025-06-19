Власти Германии провоцируют панику на Западе из-за угрозы нападения со стороны России. Об этом пишет Strategic Culture.

Там отметили, что ФРГ, ответственная за начало двух мировых войн, теперь планирует расширить и модернизировать свою инфраструктуру гражданской обороны, так как ее европейские союзники по НАТО ускоряют милитаризацию, готовясь к потенциальному прямому столкновению с Россией.

«Берлин продолжает распространять безумие, предупреждая, что государство должно быть готово к нападению со стороны России в течение следующих четырех лет», — говорится в тексте.

Путин объяснил, почему Россия не нападет на НАТО

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли, что не собираются нападать и воевать со странами НАТО. В частности, об этом говорил сам президент РФ Владимир Путин. Несмотря на это в НАТО продолжают утверждать обратное.