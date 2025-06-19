СМИ: администрация Трампа устала от главы офиса Зеленского

Politico: администрация Трампа устала от главы офиса Зеленского
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак раздражает администрацию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на источники.
По их информации, и республиканцы, и демократы устали от проводимой Ермаком политики. В узких кругах американских чиновников, он считается "двухпартийным раздражителем".
Как пишет газета, во время своего визита в Вашингтон в начале этого месяца помощник Зеленского приехал без четкой повестки.
"Мы не знаем, зачем он здесь", - такую реакцию высказал газете один из источников.
По его информации, встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последнюю минуту. Впоследствии украинскому чиновнику все-таки удалось столкнуться с Рубио в коридорах Белого дома. Помимо этого, руководитель аппарата сотрудников Белого дома Сьюзан Уайлс заставила Ермака ждать, прежде чем совсем отменить его визит. Офис Зеленского отрицает факт отмены обеих встреч.
Близкие к взаимоотношениям Киева и Вашингтона люди характеризуют взаимодействие Ермака с администрацией экс-президента Джо Байдена и администрацией нынешнего американского лидера как напряженное и сложное. Несмотря на разочарование действиями Ермака, администрации Байдена в значительной степени удалось сдержать свое раздражение, что нельзя сказать о Трампе и его помощниках, подчеркивает Politico. В Киеве возникают опасения, что эти разногласия могут подорвать позиции Украины в отношениях с ее важнейшим партнером.
Ермак был назначен на пост главы офиса Зеленского в феврале 2020 года. В апреле этого года британский журнал Economist напечатал статью, в которой говорилось, что на Украине происходит монополизация власти в руках неизбранных чиновников, а все существовавшие сдержки устраняются под предлогом военного времени. Помимо Ермака, среди таких чиновников издание называло замглавы офиса Олега Татарова и помощника Зеленского Дмитрия Литвина.