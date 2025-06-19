Зеленский неожиданно назвал точный срок завершения конфликта на Украине
Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине нужно закончить до конца президентского срока главы США Дональда Трампа. Об этом украинский лидер высказался в своем вечернем обращении в четверг.
По словам Зеленского, он очень рассчитывает на помощь Трампа. Также глава киевского режима в очередной раз потребовал усиления санкций против России.
Кроме того, он заявил, что готов встречаться с Президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить конфликт.
Напомним, Трамп будет в Белом доме до 20 января 2029 года.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне заявили, что в США терпеть не могут главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.