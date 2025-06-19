Владимир Зеленский заявил, что конфликт на Украине нужно закончить до конца президентского срока главы США Дональда Трампа. Об этом украинский лидер высказался в своем вечернем обращении в четверг.

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По словам Зеленского, он очень рассчитывает на помощь Трампа. Также глава киевского режима в очередной раз потребовал усиления санкций против России.

Кроме того, он заявил, что готов встречаться с Президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить конфликт.

Напомним, Трамп будет в Белом доме до 20 января 2029 года.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Вашингтоне заявили, что в США терпеть не могут главу Офиса президента Украины Андрея Ермака.