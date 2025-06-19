Назван ближайший к Зеленскому чиновник, которого не переносят в Белом доме
В Белом доме не могут терпеть главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновник во время своего недавнего визита в Вашингтон вызвал массу негатива. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на более чем десяток источников.
Ермака называют в столице США «редким случаем консенсуса», поскольку и среди демократов, и среди республиканцев накопилось недовольство его поведением, говорится в статье.
Автор материала утверждает, что Ермак после своего визита в Штаты воспринимается в Вашингтоне как «раздражающий обе партии» переговорщик.
Также отмечается, что встречи во время последнего визита в июне Ермак организовал с трудом – поездка оказалась спонтанной и без четкой повестки.
Один из собеседников газеты заявил, что чиновники Белого дома не поняли, зачем глава Офиса Зеленского приехал.
Ермак призвал остановить Россию силой
При этом сам Ермак в комментарии газете заявил, что амбиций полностью понять, как работает американская политика, у него нет, и он готов ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет Украине.
Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая пригрозила перейти «в открытую оппозицию к Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку.