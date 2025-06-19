Назван ближайший к Зеленскому чиновник, которого не переносят в Белом доме

В Белом доме не могут терпеть главу Офиса президента Украины Андрея Ермака. Чиновник во время своего недавнего визита в Вашингтон вызвал массу негатива. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на более чем десяток источников.

Ермака называют в столице США «редким случаем консенсуса», поскольку и среди демократов, и среди республиканцев накопилось недовольство его поведением, говорится в статье.

Автор материала утверждает, что Ермак после своего визита в Штаты воспринимается в Вашингтоне как «раздражающий обе партии» переговорщик.

Также отмечается, что встречи во время последнего визита в июне Ермак организовал с трудом – поездка оказалась спонтанной и без четкой повестки.

Один из собеседников газеты заявил, что чиновники Белого дома не поняли, зачем глава Офиса Зеленского приехал.

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При этом сам Ермак в комментарии газете заявил, что амбиций полностью понять, как работает американская политика, у него нет, и он готов ждать еще много часов за любой дверью, если это поможет Украине.

Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая пригрозила перейти «в открытую оппозицию к Владимиру Зеленскому и главе его Офиса Андрею Ермаку.