Бывший депутат Рады раскрыл, кто в НАТО «положил глаз» на Украину

Страны НАТО хотят забрать себе часть Украины — Львов может стать частью Польши, а Закарпатье войти в состав Венгрии. Об этом в беседе с News.ru заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Он отметил, что даже если часть территории Украины войдет в состав НАТО, то только в составе других стран, а не самостоятельных государств.

«То, что поляки, например, глаз положили на Украину, тут даже спорить не о чем. Венгры претендуют, безусловно. Условно говоря, теоретически Львов может стать частью Польши, Закарпатье — частью Венгрии. Но как самостоятельные государства они в НАТО не будут точно», — добавил Килинкаров.

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При этом, по мнению политика, это может случиться только при согласии России. Он считает, что теоретически приемлемым вариантом для РФ может стать, если НАТО заберет себе три или пять западных областей Украины.