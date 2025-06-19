Нетаньяху рассказал о "личных потерях" его семьи из-за конфликта с Ираном

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя ракетные обстрелы Ирана, ведущиеся в ответ на атаку Израиля, констатировал, что все израильтяне вынуждены смиряться с трудностями из-за этого.

Он сравнил ситуацию в еврейском государстве с "Блицем" - многомесячной бомбардировкой Великобритании со стороны гитлеровской Германии в годы Второй мировой - и поделился, что его семья тоже заплатила "личную цену": его сын Авнер из-за угрозы обстрелов был вынужден отменить свадьбу.

"Весь народ Израиля платит цену. Мы переживаем "Блиц" и великолепно справляемся с этим. Есть личные издержки, люди получили ранения, семьи потеряли близких. Каждый из нас платит личную цену, и это не обошло стороной мою семью: уже второй раз мой сын Авнер отменил свадьбу из-за ракетных угроз. Это личная цена и для его невесты, и, должен сказать, моя дорогая жена - герой, и она несет личное бремя", - поведал Нетаньяху.

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Как передает портал Ynet, который приводит слова премьера, это заявление он сделал перед прессой возле здания больницы "Сорока" в городе Беэр-Шева на юге страны. Утром там упала одна из иранских ракет, из-за чего зданию клиники был причинен ущерб.