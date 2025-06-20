Британия эвакуировала дипломатов из Ирана

Великобритания эвакуировала сотрудников британского посольства в Тегеране из-за ирано-израильского конфликта.

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Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства.

«Британский персонал был временно вывезен из Ирана. Посольство продолжает работать удаленно», — говорится в заявлении.

До этого издание The Economist писало, что Израиль начал войну с Ираном из-за данных о подготовки Корпусом стражей исламской революции сопряжения ядерной боеголовки с ракетой. Вечером 19 июня в Белом доме заявили, что Ирану понадобится пара недель для создания ядерного оружия. На этом фоне телеканал Fox News сообщил, что США не исключают применение тактического ядерного оружия в Иране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.