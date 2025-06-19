Аккаунт вице-президента США временно заблокировали в соцсети Bluesky

Аккаунт вице-президента США Джей Ди Вэнса оказался временно заблокирован в социальной сети Bluesky вскоре после регистрации, сообщает The Hill. Страница была восстановлена на следующий день после инцидента.

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По данным издания, Вэнс присоединился к платформе в среду вечером и опубликовал приветственное сообщение, в котором выразил надежду на «здравые политические дискуссии». К посту он прикрепил скриншот особого мнения судьи Верховного суда Кларенса Томаса, выступившего в поддержку запрета гормональной терапии и блокаторов полового созревания для трансгендерных подростков в Теннесси. После публикации еще двух сообщений, в которых Вэнс предложил обсудить позицию судьи, его страница в Bluesky стала недоступна. Пользователи соцсети X предположили, что аккаунт заблокировали. В компании Bluesky пояснили, что профиль вице-президента был автоматически заблокирован по ошибке — алгоритмы приняли его за фейковый аккаунт, выдающий себя за публичную фигуру.

Утром в четверг доступ к странице был восстановлен, передает «Радиоточка НСН».