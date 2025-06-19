Трамп одобрил план ударов по Ирану

Американский лидер Дональд Трамп 17 июня одобрил планы ударов США по иранским ядерным объектам.

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Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал СBS News.

«Он считает, что выбор не так уж велик», — заявил близкий к Трампу источник.

По словам собеседника телеканала, в Белом доме убеждены, что «завершение работы» Израиля возможно только после уничтожения ядерного объекта в Фордо. Однако глава Соединенных Штатов еще не принял окончательное решение о нанесении ударов.

Названа возможная дата удара США по Ирану

Ранее «высокопоставленные источники» The Economist сообщили, что Израиль атаковал Иран, потому что получил данные разведки, показавшие «точку невозврата» в стремлении Тегерана к созданию ядерного оружия.