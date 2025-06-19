Одобряя атаки Израиля на Иран, Запад может утратить доверие стран Глобального Юга к своим ценностям. Об этом заявили в The National Interest.

Авторы статьи предположили, что поддержка Израиля со стороны Запада может быть связана с «ролью Ирана на Украине».

«Однако такой шаг рискует усилить восприятие лицемерия, особенно среди незападных игроков, которые рассматривают поддержку Западом Израиля как избирательный морализм. Фактически, поддержка Западом Израиля может привести к тому, что другие страны, особенно на Глобальном Юге, снова начнут считать западные ценности лицемерными», — говорится в тексте.

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В статье подчеркивается, что для многих стран поддержка Западом атак Израиля на Иран стала еще одним доказательством лжи либерального мирового порядка. Кроме того данные действия свидетельствуют о том, что Запад, включая Израиль, является «истинным ревизионистом мирового порядка, сеющим конфликты и пытающимся уничтожить любого, кто не соглашается с ним».