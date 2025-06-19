Песков ответил на отказ Трампа от посредничества России по Ближнему Востоку

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимает решений относительно посредничества России в решении конфликта на Ближнем Востоке.

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Это могут делать только непосредственные участники противостояния. С таким мнением в четверг, 19 июня, выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Трамп не может принять или не принять, эти услуги могут принять страны, которые сейчас непосредственно вовлечены в конфликт, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва не располагает информацией о решении главы Белого дома по вступлению США в конфликт с Ираном на израильской стороне. Однако, если Вашингтон решиться на такой шаг, это будет означать очередной виток эскалации конфликта во всем регионе, передает ТАСС.

До этого Израиль с помощью более чем 50 истребителей нанес удар по объекту по производству центрифуг для обогащения урана и оружейным заводам в Иране. Тегеран в свою очередь поразил штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад», расположенную недалеко от Тель-Авива. Кроме того, Иран нанес ракетный удар по израильскому оружейному заводу Rafael, который находится в Хайфе.

В Кремле высказались о возвращении релокантов из Израиля

Президент США Дональд Трамп 17 июня на своей странице в соцсети Truth Social потребовал от руководства Ирана капитулировать в военном противостоянии с Израилем, подчеркнув, что его «терпение уже на исходе». По его словам, Америка в курсе, где «прячется» верховный лидер Ирана Али Хаменеи, которого он назвал «легкой мишенью».