МИД Ирана назвал условие начала переговоров

Тегеран не начнет переговоры с кем-либо, пока Израиль продолжает его атаковать.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

«В текущих условиях, пока продолжаются атаки сионистского режима на Иран, не хотим с кем-либо переговоров», — подчеркнул глава иранского МИД.

По словам Аракчи, США направляли «серьезные послания» Ирану. Глава дипведомства отметил, что Тегеран в ответ дал понять, что пока израильские удары не будут остановлены, «не может идти речи о диалоге и дипломатии».

Ранее стало известно, что Аракчи после начала конфликта с Израилем несколько раз проводил прямые телефонные переговоры со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.