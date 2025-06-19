Зеленский обещал навести порчу на российских пранкеров

Известные пранкеры Вован и Лексус заявили, что во время телефонного розыгрыша Владимир Зеленский находился в неадекватном состоянии и угрожал им порчей. Об этом пранкеры рассказали в интервью Life.ru.

Зеленский издавал какие-то странные звуки вел себя вообще странно, а также сыпал проклятиями, отметили собеседники издания.

По словам Вована, Зеленский обещал проклянуть их, если они будут звонить.

Звонок Зеленскому был сделан в качестве исключения, поскольку пранкерам интересны люди, влияющие на политические решения, а глава киевского режима «просто торгует лицом», добавил пранкер.

Вован и Лексус объяснили неоднозначную позицию Запада по конфликту на Украине

Ранее сообщалось, что на Петербургском международном юридическом форуме пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) встретились с председателем Следкома Александром Бастрыкиным. Они обсудили сотрудничество в борьбе с телефонным мошенничеством, в том числе со стороны украинских злоумышленников.