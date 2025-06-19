Трамп отсрочил на 90 дней блокировку TikTok в США

Президент США Дональд Трамп продлил отсрочку блокировки китайской соцсети TikTok на территории Соединенных Штатов на 90 дней, до 17 сентября.

"Я только что подписал исполнительный указ о продлении срока прекращения работы TikTok на 90 дней (до 17 сентября 2025 года)", - написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.

Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в Соединенных Штатах, если китайская материнская компания ByteDance не продаст его. 20 января Трамп после своей инаугурации подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

Трамп ранее говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Ранее пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.

46-й президент Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов до 19 января этого года. В данный момент вашингтонская администрация подбирает потенциальных претендентов на покупку 50% акций TikTok.