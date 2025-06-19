Мерц обратился с призывом к Нетаньяху

Reuters: Мерц в разговоре с Нетаньяху призвал к умеренности в отношении Ирана
Канцлер Германии Фридрих Мерц попросил израильского премьера Биньямина Нетаньяху вести себя более умеренно в отношении Ирана. Об этом сообщает агентство Reuters.
Мерц выразил поддержку израильской армии в их атаках по ядерной инфраструктуре Ирана, но также отметил важность поиска дипломатических решений возникшего конфликта. По данным источника агентства, представители ФРГ и Израиля обсудили ситуацию в Газе.
Официальных комментариев от немецкого правительства на счет данной информации пока не поступало.
В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.
В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.
Мерц рассказал о своих ожиданиях от США
Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.