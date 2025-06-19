На Украине сообщили о самых массовых протестах в Киеве с начала СВО

В центре Киева состоялась акция протеста, которая стала самой крупной с начала специальной военной операции, сообщает "Инсайдер UA".

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Собравшиеся у Дома профсоюзов в центре украинской столицы протестовали против деятельности агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА). Они обвиняют агентство в незаконном изъятии земель.

Митингующие призвали власти сменить руководителя АРМА до 24 июня, пообещав в противном случае увеличить масштаб протестов.

В акции приняли участие порядка тысячи человек - военных, а также представителей профсоюзов и общественных организаций. Как отмечает издание, этот протест стал наиболее масштабным за все время конфликта Украины с Россией.