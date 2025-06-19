В Иране назвали условия для прекращения ударов по Израилю

Удары Ирана прекратятся только тогда, когда Израиль "будет наказан" и выплатит репарации республике. Об этом говорится в заявлении иранского Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ).

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"Возмездие будет продолжаться до тех пор, пока враг не будет наказан и репарации не будут выплачены", - приводит заявление ВСНБ агентство IRNA.

В ВСНБ также заверили, что Иран даст немедленный отпор любой стране, которая решит вмешаться в конфликт на стороне Израиля.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются.