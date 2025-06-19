В России высказались об угрозах Израиля устранить верховного лидера Ирана

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа согласился, что Израиль может устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи в том числе для того, чтобы выбить «почву из-под ног Ирана». Своим мнением политик поделился с «Лентой.ру».

«Понятно, что это может быть одна из целей Израиля. Это выбьет всю почву из-под ног Ирана. Поэтому и первые удары были нанесены по командующим, по руководителям верхушки министерства обороны, рассчитывая на то, что это вызовет панику среди вооруженных сил», — сказал Чепа.

По его мнению, верховного лидера Ирана планируют устранить вопреки словам президента США Дональда Трампа.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи "не может продолжать существовать". Его слова после очередной ракетной атаки со стороны Тегерана приводит телеканал Sky News.

"Такой диктатор, как Хаменеи, который возглавляет такую страну, как Иран, и сделал своей миссией уничтожение Израиля, не может продолжать существовать", - сказал Кац.

По его словам, ЦАХАЛ имеет все необходимые указания и знает, что "для достижения всех своих целей этот человек ни в коем случае не должен продолжать свое существование".

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Президент Дональд Трамп наложил вето на план Израиля убить верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух анонимных американских чиновников.

Агентство подчеркивает, что один из источников — высокопоставленный чиновник администрации США. Он пояснил, что вето обусловлено тем, что США не участвуют в конфликте, а Тегеран не атакует американцев.

«Иранцы уже убили хоть одного американца? Нет. Пока они этого не делают, мы даже не обсуждаем преследование политического руководства», — сказал чиновник.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские спецслужбы располагают точными сведениями о местонахождении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, однако на данном этапе Вашингтон не рассматривает возможность его ликвидации. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Хаменеи является «легкой мишенью» и находится в безопасности, поскольку США не намерены предпринимать в отношении него никаких силовых действий, «по крайней мере сейчас».

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Израильские власти допускают такое развитие событий, при котором попытаются устранить верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом в интервью ABC News заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"На вопрос о том, действительно ли Израиль нападет на верховного лидера [Ирана], Нетаньяху ответил, что Израиль "делает то, что должен", — говорится в материале.

Израильский премьер также прокомментировал сообщения СМИ о том, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на выходных якобы отверг план по ликвидации Хаменеи, опасаясь эскалации.

"Это не приведет к эскалации конфликта, а положит ему конец", — сказал Нетаньяху.

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Президент России Владимир Путин заявил, что даже не хочет обсуждать возможность убийства Израилем верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос: "Я даже обсуждать такой возможности не желаю", - сказал он, отвечая на вопрос, какой будет реакция России при ликвидации аятоллы Израилем.

Главный редактор информации по Европе AFP Карим Тальби отметил, что подобная возможность "уже откровенно обсуждается" президентом США Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Я все это слышал, но я даже обсуждать этого не хочу", - ответил Путин.

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Журнал Charlie Hebdo опубликовал на первой странице нового номера карикатуру лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

На ней помимо карикатурного портрета иранского лидера опубликованы дата его рождения – 19 апреля 1939 года и черная полоса с открытой датой смерти, причем месяц указан – июнь 2025 года.

Также предлагается угадать дату «смерти» Хаменеи, а отгадавшему якобы подарят билет в Тегеран.