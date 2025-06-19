В Германии оценили роль США в переговорах с Ираном

Усилия США играют решающую роль в переговорах о ядерной программе Иране. Такое мнение высказал председатель комитета по иностранным делам бундестага Армин Лашет, передает РИА Новости.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил переговоры 20 июня с европейскими странами в Женеве. Он отметил, что во встрече примут участие министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании Йоханн Вадефуль, Жан-Ноэль Барро и Дэвид Лэмми, а также глава евродипломатии Кая Каллас.

Комментируя это, Лашет указал, что Тегеран посылает очевидные сигналы о стремлении к переговорам. Он приветствовал встречу в Женеве, однако, по его мнению, «решающее значение имеют американцы, а не европейские чиновники».

«Сейчас многое зависит от Вашингтона», — уверен Лашет.

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Он напомнил, что встреча в Женеве согласована с американцами и может дать понять Ирану уязвимость его позиции и «сопровождать усилия США». По словам Лашета, главной целью переговоров является прекращение иранской ядерной программы. Политик убежден, что под давлением Тегеран пойдет на соглашение.