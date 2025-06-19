Президент США Дональд Трамп продолжает держать мир в тревожном ожидании, давая понять, что США могут в любой момент вступить в войну с Ираном на стороне Израиля. Военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник в беседе с «МК» рассказал, насколько вероятно присоединение Штатов к бомбардировкам Ирана и чего опасается президент США, стоя перед судьбоносным выбором.

Напомним, в начале недели Трамп в срочном порядке покинул Канаду, где проходил саммит «Большой семерки». В итоге этот междусобойчик закончился без совместного коммюнике и без Трампа.

Сообщалось, что американский президент резко засобирался домой, чтобы собрать в ситуационной комнате Белого дома специалистов по национальной безопасности. Многие ожидали объявления о вступлении США в военную операцию против Ирана на стороне Израиля. Но громких заявлений не последовало.

На следующий день дискуссии о том, вступаться ли США за Израиль, продолжились и обнажили ряд разногласий в администрации Трампа. Так, директор Национальной разведки США Тулси Габбард была отстранена от обсуждения конфликта Ирана и Израиля на фоне разногласий с президентом. Об этом сообщи телеканал NBC News, отмечая, что Габбард судя по всему выступала против вступления США в войну.

Между тем, издание The Wall Street Journal сообщило, что Трамп на словах поддержал удары по Ирану, а, точнее, сообщил своим помощникам, что одобряет планы нападения на Иран, но пока воздерживается от этого, чтобы посмотреть, откажется ли Тегеран от своей ядерной программы.

- Все, кто ждет того, что Трамп объявит войну Ирану, не совсем понимают американскую систему. Война никогда не будет объявлена Трампом, потому что ее может объявить только Конгресс, который не делал этого со времен Второй мировой войны. Конгрессу не нужна такая ответственность, он ее будет всячески избегать. Трамп же может объявить о начале военной операции. Но это не война.

- Значит, военная операция возможна?

- Да. Дело в том что на Трампа очень сильно давят сторонники этой военной операции. Но здесь есть один нюанс: если Трамп начнет эту операцию, то на следующих выборах в Конгресс и Сенат республиканцы точно потеряют голоса избирателей.

Если начнется спецоперация, это станет плевком в лицо республиканскому электорату. Потому что народ избрал Трампа для того, чтобы не было этих бесконечных войн. А они получают именно войну, да ещё и за Израиль, к которому простые американцы мягко говоря прохладны, за исключением тех, кто сидит на израильской зарплате.

Трамп заявил о немедленной готовности вступить войну с Ираном

Например, сенатор от штата Техас Тед Круз получил от Израиля два миллиона долларов. И, возможно, это серьезно скажется на следующих выборах. Потому что этот человек кричит о войне, получив за это деньги. Американцы очень внимательно следят за этим скандалом и этому откровенно не рады.

- Американцы смогут быстро и победоносно закончить эту операцию — сделать то, чего не получилось у Израиля? Тем более, по словам некоторых экспертов, Иран уже якобы проиграл...

- Тот, кто утверждает, что Иран проиграл, говорит откровенные глупости. И компетентность таких экспертов вызывает большие вопросы. Пока они ставят крест на Иране, американцы экстренно эвакуируют своих граждан из региона. Это свидетельствует о том, что эта война только началась, и ни о каком окончании речи не идет. На самом деле, у Ирана еще очень много оружия, в том числе такое, которое позволяет закрыть все проливы.

Кроме того, надо помнить, что под носом у Ирана находятся американские базы, на которых 57 тысяч американских солдат. И если начнутся серьезные ракетные атаки США, то у Пентагона там будут большие проблемы.

Если же ещё и резко поднимутся цены на топливо, а они поднимутся, когда закроются проливы, тогда будут, конечно, огромные проблемы для американской экономики. Нефть поднимется очень резко в цене. Она уже поднялась. Если сейчас еще будет перекрыт Ормузский пролив, через который проходит почти 32% мировой нефти, то цена на нефть поднимется до 150–160 долларов. А это значит, что американцам придется платить 9-10 долларов за галлон бензина (около 3,7 литра). Это будет крахом американской экономики и ударом по правящим элитам.