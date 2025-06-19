Востоковед оценил перспективы скорых переговоров представителей Ирана и Европы

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в разговоре с Рамблером высказался о предстоящих переговорах представителей Ирана и Европы по ситуации вокруг иранской ядерной программы.

Ранее агентство Reuters сообщило, что 20 июня в Женеве министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании проведут встречу с главой МИД Ирана по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Участие в мероприятии также примет глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Как рассказал источник агентства, европейцы попытаются убедить Иран дать твердые гарантии использования ядерной программы исключительно в мирных целях. Иран подтвердил проведение переговоров.

Интересно, кто был инициатором данных переговоров. Если это были европейцы, то они могли запросить встречу с подачи [президента Франции Эммануэля] Макрона, который видит себя лидером Европы и сейчас хочет показать «кузькину мать» [президенту США Дональду] Трампу. Мол, дипломатия еще не умерла, нечего никого бомбить или в кого-то стрелять. Если же встреча состоится по инициативе иранцев, то это вообще очень интересная история. Это означает, что иранцы в настоящее время чувствуют серьезную опасность того, что в войну ввяжутся США и лично Трамп. В этом случае иранцы будут использовать европейцев в качестве некого противовеса и попытаются пролоббировать в Вашингтоне идею о том, чтобы США не втягивались в боевые действия. Ведь когда [верховный лидер Ирана] Али Хаменеи громогласно заявляет в микрофон, что вмешательство США в конфликт нанесет Вашингтону непоправимый ущерб, — это одно дело, а реальное нанесение ущерба американцам – другое. Так что в Иране прекрасно понимают, что ситуация тяжелая. Однако вне зависимости от того, по чьей инициативе состоятся переговоры, не очень понятно, чего стороны могут на них добиться. Андрей Чупрыгин Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог

Специалист удивился желанию европейцев убедить Тегеран дать им твердые гарантии использования ядерной программы исключительно в мирных целях.

«В каком виде могут быть предоставлены такие гарантии? Будет принят очередной Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но уже с европейцами - без американцев? Или же иранцев просто попросят поклясться на Коране, что они не будут использовать ядерную программу в военных целях? Это просто смешно. К примеру, если бы мне предложили такие «гарантии», то я бы их не принял. Один СВПД уже был, и он представлялся как одна большая гарантия. Тем не менее если кто-то думает, что Иран научился обогащать уран до 60% только в последние годы, то это не так. Этим занимались долгое время. Тут, что называется, к гадалке не ходи», - сказал эксперт.

Чупрыгин подчеркнул, что никакие соглашения по ядерной программе Ирана не будут работать, если в их заключении не будет принимать участие Вашингтон.

«Американцы не примут гарантии Ирана, которые были даны без их участия, вне зависимости от того, какой именно политик сидит в кресле президента США. И, насколько я понимаю, пока они не собираются становиться участниками соответствующего процесса», - отметил востоковед.

Ранее в Иране назвали закрытие Ормузского пролива законным ответом на возможные атаки США.