Президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит «Большой семерки» (G7) в Канаде из-за лидеров Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

«Люди, знакомые с ходом обсуждений, заявили, что его решение уехать было частично вызвано раздражением по поводу французского президента Эммануэля Макрона, который остановился в Гренландии и выступил против планов Трампа взять под контроль этот остров, а также отсутствием интереса со стороны американского президента к встрече с украинским лидером», — отмечается в материале.

Саммит G7, который проходил с 15 по 17 июня в Канаде, закончился без итогового коммюнике. Страны-участницы не смогли согласовать свои позиции по разным аспектам, в первую очередь по украинскому конфликту. По сообщениям СМИ, главной проблемой стала позиция США. Сам президент Дональд Трамп покинул саммит заранее и не провел обещанной встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

«Деликатная ситуация»: поступок Трампа на саммите G7 шокировал Запад

Сегодня издание The Times писало, что предстоящий саммит НАТО в Гааге пройдет в очень сжатом формате, в котором запланирована лишь одна встреча на 2,5 часа. Организаторы решили адаптировать программу мероприятия к стилю коммуникации Трампа, который не любит длинные дипломатические встречи.